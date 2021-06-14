Иосуб: Кремль использует проблемы с транзитом газа для давления на Минск

– «Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь. В четвертом квартале прокачка сократится на 80%. Какое это имеет значение для Беларуси?





– От транзита российского газа через свою территорию Беларусь зарабатывает порядка 250-300 миллионов долларов в год. Соответственно в квартал это 60-75 млн.





Значит, в четвертом квартале белорусский бюджет потеряет порядка 50 млн долларов.





– Чем может быть обусловлено решение «Газпрома» – запуском «Северного потока-2»?





– Хорошо бы дождаться официального комментария «Газпрома», но, судя по всему, это действительно связано с «Северным потоком-2». Видимо, они панируют завершить в скором времени его строительство и к четвертому кварталу пустить по новой ветке газ в Европу – в том числе, перенаправить туда газ с белорусского направления.





Но повторюсь, до официальных комментариев «Газпрома» это пока предположение.





– Если в четвертом квартале через Беларусь прокачка сократится на 80%, можно ли допустить, что впоследствии транзит сократится и на весь 2022 год?





– Сложно гадать, не зная точно о причинах такого решения. Кроме того, на этот вопрос будет влиять все еще не утвержденная последняя дорожная карта по углублению интеграции Беларуси и России, которая как раз касается энергетических вопросов.





Также на объем транзита через Беларусь могут повлиять новые санкции. В Европе после инцидента с самолетом Ryanair как один их вариантов новых санкций рассматривают запрет на транзит газа из Беларуси.





На данном этапе слишком много неизвестных, чтобы делать прогнозы по объемам прокачки в следующем году.





– Посол России Евгений Лукьянов заявил: «Беларусь мы не бросим». Станет ли Кремль использовать вопрос о транзите газа как инструмент по принуждению белорусских властей к углублению интеграции?





– Кремль использует любые экономические сложности как инструмент давления. Не думаю, что проблема транзита газа станет исключением.





– Насколько реалистичным вы видите сценарий, при котором новые европейские санкции затронут транзит через Беларусь?





– Вообще говоря, это выглядит не очень реалистично. Насколько я помню, это был призыв отдельных членов Европарламента, а не лиц, принимающих серьезные решения.





У членов ЕС разные интересы, и, например, Польша, думаю, сильно заинтересована в том, чтобы получать российские энергоносители кратчайшим маршрутом – через Беларусь.





У меня большие сомнения, что по вопросу санкций, касающихся транзита газа, в Евросоюзе будет единство.





– В мае были сокращены поставки российской нефти на «Нафтан» в связи с американскими санкциями. Как теперь развивается ситуация?





– На самом деле сложно утверждать, что поставки сократились в связи с санкциями США: официально заявлено о ремонтных работах на «Нафтане». Если поставки не возобновятся после июня, то тогда можно уже будет говорить о влиянии американских санкций.





А если дело действительно в них, то, думаю, белорусская и российская стороны уже активно думают, как эти санкции обойти. Например, используя посредников, которые не работают на мировом рынке и потому не будут бояться санкций.





С другой стороны, опять-таки эту проблему Россия может использовать как дополнительный рычаг давления на белорусские власти.