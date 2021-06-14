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В Бресте на маршрутку упало дерево
Источник материала: ОНТБресте на маршрутку упало дерево" class="one-news__figure-img">
В Бресте около 9:40 утра на маршрутное такси упало дерево. Об этом
ДТП произошло на пр.Машерова. За рулем Mercedes-Benz Sprinter находился 32-летний местный житель. При подъезде к перекрестку с ул. Ленина на кузов рухнуло дерево. В салоне авто были семь пассажиров, никто не пострадал. Машина получила механические повреждения.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
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В Бресте около 9:40 утра на маршрутное такси упало дерево. Об этом сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. ДТП произошло на пр.Машерова. За рулем Mercedes-Benz Sprinter...
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