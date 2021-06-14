Источник материала: ОНТ

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».

В решающем матче в пяти сетах сербский теннисист сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Матч продолжался чуть больше 4 часов. За это время Джокович выполнил 5 эйсов, столько же раз взял подачу соперника. Сербский теннисист завоевал 19-й титул на турнирах «Большого Шлема» и всего на один отстает от рекордсменов – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кроме того, Джокович установил еще одно достижение, став первым теннисистов в Открытой эре, побеждавшим на всех мейджорах минимум дважды.

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