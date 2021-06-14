ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»

14.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». 

В решающем матче в пяти сетах сербский теннисист сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Матч продолжался чуть больше 4 часов. За это время Джокович выполнил 5 эйсов, столько же раз взял подачу соперника. Сербский теннисист завоевал 19-й титул на турнирах «Большого Шлема» и всего на один отстает от рекордсменов – Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Кроме того, Джокович установил еще одно достижение, став первым теннисистов в Открытой эре, побеждавшим на всех мейджорах минимум дважды.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос».  В решающем матче в пяти сетах сербский теннисист сломил сопротивление...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянка София Сапега останется за решеткой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by