До слез: 7+ фото, которые впечатлят до глубины души даже самых сильных

Источник материала: ОНТ

Фотография – весьма красноречивый вид искусства, который иногда несет в себе мощный посыл. Собрали 10 снимков, которые впечатлят и растрогают даже самых эмоционально сильных людей.

1. Перед смертью мальчик решил стать донором, чтобы спасти чужие жизни. Китайские врачи поклонились ему.



Фото с сайта fullpicture.ru

2. Мужчина только что нашел свою потерявшуюся собаку.



Фото с сайта fullpicture.ru3. Реальное фото наводнения в селе Джерам Пердас, Малайзия



Фото с сайта 4tololo.ru



4. Рабочие на Эйфелевой башне, 1936 год

Фото с сайта 4tololo.ru5. Полицейский плачет, так как во время службы погибла его собака





Фото: pbs.twimg.com

6. Индийские дети смотрят мультфильмы через витрину магазина



Фото: reddit.com 7. Возможно, вы не догадывались, какие на самом деле огромные киты



Фото с сайта ridus.ru8. «Папа, подожди меня!», Канада, 1940 год



Фото: Клод Детлофф/Архив Ванкувера/Общественное достояние.





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