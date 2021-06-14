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До слез: 7+ фото, которые впечатлят до глубины души даже самых сильных

14.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До слез: 7+ фото, которые впечатлят до глубины души даже самых сильных

Фотография – весьма красноречивый вид искусства, который иногда несет в себе мощный посыл. Собрали 10 снимков, которые впечатлят и растрогают даже самых эмоционально сильных людей.

1. Перед смертью мальчик решил стать донором, чтобы спасти чужие жизни. Китайские врачи поклонились ему.


Фото с сайта fullpicture.ru

 2. Мужчина только что нашел свою потерявшуюся собаку.


Фото с сайта fullpicture.ru3. Реальное фото наводнения в селе Джерам Пердас, Малайзия 


Фото с сайта  4tololo.ru

4. Рабочие на Эйфелевой башне, 1936 год 
Фото с сайта  4tololo.ru5. Полицейский плачет, так как во время службы погибла его собака 


Фото:pbs.twimg.com

6. Индийские дети смотрят мультфильмы через витрину магазина 


Фото: reddit.com7. Возможно, вы не догадывались, какие на самом деле огромные киты 

Фото с сайта ridus.ru8. «Папа, подожди меня!», Канада, 1940 год 


Фото: Клод Детлофф/Архив Ванкувера/Общественное достояние.


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Фотография – весьма красноречивый вид искусства, который иногда несет в себе мощный посыл. Собрали 10 снимков, которые впечатлят и растрогают даже самых...
 
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