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До слез: 7+ фото, которые впечатлят до глубины души даже самых сильных
Источник материала: ОНТ
Фотография – весьма красноречивый вид искусства, который иногда несет в себе мощный посыл. Собрали 10 снимков, которые впечатлят и растрогают даже самых эмоционально сильных людей.
1. Перед смертью мальчик решил стать донором, чтобы спасти чужие жизни. Китайские врачи поклонились ему.
2. Мужчина только что нашел свою потерявшуюся собаку.
3. Реальное фото наводнения в селе Джерам Пердас, Малайзия
4. Рабочие на Эйфелевой башне, 1936 год 5. Полицейский плачет, так как во время службы погибла его собака
6. Индийские дети смотрят мультфильмы через витрину магазина
7. Возможно, вы не догадывались, какие на самом деле огромные киты
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Фотография – весьма красноречивый вид искусства, который иногда несет в себе мощный посыл. Собрали 10 снимков, которые впечатлят и растрогают даже самых...
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