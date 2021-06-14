Белоруски завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии

Источник материала: ОНТ

Шесть медалей завоевали белорусские грации на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне. Богатыми на награды стали финалы в отдельных видах.

Алина Горносько поразила зрителей и судей филигранной работой с лентой. Серебряная оценка – 23,200 балла. Белоруска опередила титулованную россиянку Арину Аверину и Линой Ашрам из Израиля. Ещё одну медаль, бронзовую, Горносько завоевала в композиции с мячом. Не осталась без наград и Анастасия Салос. Белоруска в упражнениях с обручем и булавами поднималась на третью ступень пьедестала. Ранее белоруски завоевали серебро в командном турнире, а юниорская сборная в групповых упражнениях стала третьей в композиции с пятью мячами.

Впереди у гимнасток – домашний этап Кубка мира. Престижный турнир пройдёт на «Минск-Арене» со второго по чевертое июля. В Беларусь приедут все звезды этого вида спорта.

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