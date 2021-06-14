Мужчина поджег дом – в огне погибла его мать

Источник материала: ОНТ

Житель деревни Хвойняны Гродненского района поджег дом ночью 13 июня. При пожаре погибла его мать. Об этом сообщается Telegram-канале СК.

При тушении огня в доме было обнаружено тело 73-летней хозяйки. Следователи отметили, что, предварительно, 45-летний сын облил одежду и мебель алкоголем, а затем поджег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Злоумышленник злоупотребляет спиртным и в момент поджога тоже был пьян.

Фото: СК

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