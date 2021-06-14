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Мужчина поджег дом – в огне погибла его мать
Источник материала: ОНТ
Житель деревни Хвойняны Гродненского района поджег дом ночью 13 июня. При пожаре погибла его мать. Об этом
При тушении огня в доме было обнаружено тело 73-летней хозяйки. Следователи отметили, что, предварительно, 45-летний сын облил одежду и мебель алкоголем, а затем поджег.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Злоумышленник злоупотребляет спиртным и в момент поджога тоже был пьян.
Фото: СК
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Житель деревни Хвойняны Гродненского района поджег дом ночью 13 июня. При пожаре погибла его мать. Об этом сообщается Telegram-канале СК. При тушении огня в доме было...
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