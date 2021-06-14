В Индии припаркованный автомобиль полностью ушёл под асфальт (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Жуткое видео с тонущей машиной в Индии. Припаркованный автомобиль полностью ушёл под асфальт.

Происшествие произошло после ливней. По данным полиции, водитель припарковал технику над колодцем. Он был частично покрыт бетонной плитой, и люди ставили машины сверху. Однако из-за сильных дождей за последние несколько дней бетон обрушился. Лишь по счастливой случайности в салоне никого не оказалось.

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