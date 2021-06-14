В Минске задержан вор, который находился в межгосударственном розыске

Источник материала: ОНТ

Минске задержан вор, который находился в межгосударственном розыске" class="one-news__figure-img">

В Минске задержан 27-летний иностранец, который подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.





Возбуждены уголовные дела. В России его уже привлекали к уголовной ответственности за такие же преступления. За уклонение от воинской службы на родине и хищение в России мужчина находится в межгосударственном розыске.

Фото: МВД

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