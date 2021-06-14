Нидерланды обыграли Украину в чемпионате Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

Результативная игра и интригующий сценарий – сборные Украины и Нидерландов ярко начали выступление на чемпионате Европы по футболу.

Первый тайм на «Йохан Кройф Арене» проходил по сценарию хозяев. Голландцы создали много моментов, но забить не смогли. В начале второй половины голы Вейналдума и Верхоста, казалось, предрешили исход встречи. Но сборная Украины нашла достойный ответ. В течение пяти минут точные удары Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука сделали счет равным. И всё же последнее слово осталось за сборной Нидерландов. Победный гол провел Дюмфрис на 85-й минуте – 3:2. В другом матче группы C австрийцы обыграли дебютантов Евро – команду Северной Македонии – 3:1.

Напомним, в первом поединке игрового дня англичане благодаря голу Рахима Стерлинга взяли верх над хорватами – 1:0.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram