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В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа в провинции Хубэй

14.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа в провинции Хубэй

В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа на продуктовом рынке. 14 человек погибли, более 30 остаются в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ЧП в провинции Хубэй произошло из-за утечки опасных химических веществ. Взрыв практически полностью разрушил здание самого рынка, повреждены окрестные дома. Госпитализированы около 150 человек. Местные власти призывают горожан стать донорами для пострадавших. В регионе экстренно открылись четыре станции переливания крови. 

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В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа на продуктовом рынке. 14 человек погибли, более 30 остаются в тяжелом состоянии. По предварительным данным,...
 
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