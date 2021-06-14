В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа в провинции Хубэй

Источник материала: ОНТ

В Китае растет количество жертв в результате взрыва газа на продуктовом рынке. 14 человек погибли, более 30 остаются в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ЧП в провинции Хубэй произошло из-за утечки опасных химических веществ. Взрыв практически полностью разрушил здание самого рынка, повреждены окрестные дома. Госпитализированы около 150 человек. Местные власти призывают горожан стать донорами для пострадавших. В регионе экстренно открылись четыре станции переливания крови.

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