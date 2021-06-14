ДТП с участием томатов превратило дорогу в «кровавое» месиво

Источник материала: ОНТ

На место ДТП около Годманчестера (Великобритания) прибыли полицейские. И то, что они увидели, сначала повергло их в шок. Вся дорога напоминала собой некое «кровавое» месиво. Об этом сообщается на страничке правоохранителей в Facebook.

Авария произошла 2 июня. Дело в том, что один из грузовиков перевозил оливковое масло и томатное пюре. В результате аварии груз оказался на дороге, что и придал трассе столь мрачный колорит.

В ДТП пострадал один человек, но несерьезно. А вот сама авария стала предметом для шуток.

Кстати, потребовалось много времени, чтобы привести трассу в порядок.

Фото: Cambridgeshire Constabulary

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