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ДТП с участием томатов превратило дорогу в «кровавое» месиво
Источник материала: ОНТ
На место ДТП около Годманчестера (Великобритания) прибыли полицейские. И то, что они увидели, сначала повергло их в шок. Вся дорога напоминала собой некое «кровавое» месиво. Об этом
Авария произошла 2 июня. Дело в том, что один из грузовиков перевозил оливковое масло и томатное пюре. В результате аварии груз оказался на дороге, что и придал трассе столь мрачный колорит.
В ДТП пострадал один человек, но несерьезно. А вот сама авария стала предметом для шуток.
Кстати, потребовалось много времени, чтобы привести трассу в порядок.
Фото: Cambridgeshire Constabulary
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На место ДТП около Годманчестера (Великобритания) прибыли полицейские. И то, что они увидели, сначала повергло их в шок. Вся дорога напоминала собой некое...
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