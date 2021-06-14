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Девушка танцует, а енот повторяет за ней все движения! Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

14.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка танцует, а енот повторяет за ней все движения! Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

Юлия Табак из Нижневартовска поделилась с подписчиками в TikTok уморительным роликом, где она танцует с енотом по кличке Василиса под импровизированную музыку. Синхронные движения девушки и зверька стали вирусными в соцсетях – видео набрало более 16 млн просмотров и около 3 млн лайков.


Комментаторов рассмешил баттл Юлии и енота: «А у енота есть чувство ритма», «Девушка прекрасна, но енот станцевал в разы лучше», «Как это мило!», «Фристайл особенно радует», – писали пользователи Сети. 

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Юлия Табак из Нижневартовска поделилась с подписчиками в TikTok уморительным роликом, где она танцует с енотом по кличке Василиса...
 
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