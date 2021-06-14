Девушка танцует, а енот повторяет за ней все движения! Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

Юлия Табак из Нижневартовска поделилась с подписчиками в TikTok уморительным роликом, где она танцует с енотом по кличке Василиса под импровизированную музыку. Синхронные движения девушки и зверька стали вирусными в соцсетях – видео набрало более 16 млн просмотров и около 3 млн лайков.





Комментаторов рассмешил баттл Юлии и енота: «А у енота есть чувство ритма», «Девушка прекрасна, но енот станцевал в разы лучше», «Как это мило!», «Фристайл особенно радует», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram