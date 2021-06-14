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Комитет Госконтроля проводит горячую линию по вопросам благоустройства в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Комитет Госконтроля проводит горячую линию по вопросам благоустройства.
Сегодня – для жителей Могилевской области. Граждане могут позвонить по номерам на экранах и сообщить о местах, которые остались не замечены, но требуют внимания местных властей. Предложений ждут до часа дня.
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Комитет Госконтроля проводит горячую линию по вопросам благоустройства. Сегодня – для жителей Могилевской области. Граждане могут позвонить по номерам на...
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