Комитет Госконтроля проводит горячую линию по вопросам благоустройства в Могилевской области

Источник материала: ОНТ

Комитет Госконтроля проводит горячую линию по вопросам благоустройства.

Сегодня – для жителей Могилевской области. Граждане могут позвонить по номерам на экранах и сообщить о местах, которые остались не замечены, но требуют внимания местных властей. Предложений ждут до часа дня.

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