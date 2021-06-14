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В Брюсселе пройдет саммит НАТО с участием Байдена

14.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брюсселе пройдет саммит НАТО с участием Байдена

Сегодня внимание приковано к Брюсселю, где пройдет Саммит НАТО. Лидеры стран Альянса встретятся, чтобы обсудить его новую стратегическую концепцию. 

Ожидается, что будет утверждена стратегия блока до 30-го года. В заявлении Белого дома говорится, что среди главных целей – пересмотреть методы борьбы с транснациональными угрозами. К ним относят терроризм, киберугрозы и климатические изменения. И как стало известно, Джо Байден на саммите собирается обсудить вопросы предстоящей встречи с Владимиром Путиным.

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Сегодня внимание приковано к Брюсселю, где пройдет Саммит НАТО. Лидеры стран Альянса встретятся, чтобы обсудить его новую стратегическую концепцию.  Ожидается,...
 
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