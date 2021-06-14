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Астрологи утверждают: вот кто вы на самом деле по гороскопу!
Источник материала: ОНТ
Мы всегда стремимся произвести хорошее впечатление на других. То, какими нас видят окружающие, может отличаться от восприятия самих себя. Вы можете считать, что у вас прекрасное чувство юмора, а люди почему-то не всегда смеются над вашими шутками. Или кто-то покажется легкомысленным человеком, в то время как это не так.
Овен
Представители этого огненного знака отличаются завышенной самооценкой и своей точкой зрения. Со стороны эти люди производят впечатления самодостаточной личности. Они физически сильны и являются источником вдохновения у других.
Телец
Тельцы кажутся упрямыми, но мало кто знает, что за их успехом стоит огромный труд. Любят навязывать свою точку зрения из-за чего могут быть непонятны окружающим.
Близнецы
Непредсказуемость и сложность – это точно про них. Окружающим тяжело предугадать действия Близнецов наперед. Они наделены душевной теплотой и искренностью, а благодаря своей харизме им легко заводить друзей.
Рак
Романтичные, ранимые и чувственные Раки зачастую находятся в поиске настоящей любви. Окружающих предпочитают держать на расстоянии, и лишь избранным удается покорить их сердце.
Лев
Очаровательные и сильные Львы обожают быть в центре внимания всех событий. Они приятные и душевные собеседники. Душа компании, что уж тут сказать!
Дева
Девы быстро заводятся в ситуациях, когда сталкиваются с хамством. Всегда помогут человеку, оказавшему в трудной ситуации.
Весы
Отличительной чертой Весов является скромность и умение найти оптимальный вариант в конфликтных ситуациях. Веселые и общительные, но с переменчивым характером. Жить в гармонии – это то, к чему стремятся Весы.
Скорпион
Загадочные, но от этого не менее прекрасные натуры, которых сложно понять. Мстительные и злопамятные, если что-то пойдет не по их плану.
Стрелец
Авантюристы с огромной энергией. Бесстрашны перед трудностями. Стрельцы одни из самых активных и общительных знаков Зодиака.
Козерог
Козерог – образец стойкости и целеустремленности. Зачастую они могут не нравится окружающим, но это не является для них проблемой.
Водолей
Водолей всегда стремится к новым приключениям, предпочитает не останавливаться на чем-то одном. Потрясающе интересные собеседники, с широким кругозором, и вряд ли кто-то откажется от их общества.
Рыбы
Прирожденные мечтатели и вполне романтические натуры. Живут в свое сказочном мире в котором место есть только для избранных.
По материалам сайта
Фото: Pinterest
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Мы всегда стремимся произвести хорошее впечатление на других. То, какими нас видят окружающие, может отличаться от восприятия самих себя. Вы можете считать, что у...
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