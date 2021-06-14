Городок в Австралии прославился куклой с приведениями – она приносит неудачу тем, кто подходит к ней слишком близко

Источник материала: ОНТ

Жители небольшого городка Люсинда (Австралия) говорят, что они страдают от присутствия куклы с привидениями, которая приносит неудачу тем, кто подходит к ней слишком близко. Об этом сообщает Coasttocoastam.

Кукла, сидящая на качелях, появилась на болоте на окраине города. Внешне она совсем безобидна, но подойти к ней осмелятся немногие.

В городке живет лишь 406 человек, но среди них ходят жуткие рассказы о пугающих «силах» куклы. «Жертвами» обычно становятся люди, которые катаются на лодке или ловят рыбу в близлежащих водах. Утверждается, что даже приветствие объекту может высвободить его гнев. Несчастного ожидают трагедии и несчастья.

Ник Даметто, глава городка, рассказал, что никто доподлинно не знает, откуда взялась кукла. Однако «все знают о ней, но на самом деле никто не хочет об этом говорить». Правда, один бизнесмен в Люсинде утверждает, что «маленькая девочка» и ее качели были созданы местной парой, вроде художественной инсталляции с целью добавить цвета в сообщество. Если это так, их миссия увенчалась странным успехом. Ведь город теперь стал печально известным с куклой, которая проклинает.

Фото: @TrendsWide

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