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Два буса столкнулись под Иваново – видео с места смертельного ДТП

14.06.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло сегодня утром на 468-м километре автодороги М10, сообщает МВД Беларуси. По предварительным данным, Opel Movano, которым управлял 24-летний кобринец, выехал на "встречку", где столкнулся с Renault Master.

В результате погиб 35-летний житель Минска, который управлял французским микроавтобусом. В больницу попали водитель и пассажир "Опеля".

О тяжести аварии можно судить по кадрам с места происшествия, опубликованным правоохранительными органами. На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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Один микроавтобус выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Смотрите на видео последствия смертельной аварии.
 
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