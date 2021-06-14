Два буса столкнулись под Иваново – видео с места смертельного ДТП

Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло сегодня утром на 468-м километре автодороги М10, сообщает МВД Беларуси. По предварительным данным, Opel Movano, которым управлял 24-летний кобринец, выехал на "встречку", где столкнулся с Renault Master.

В результате погиб 35-летний житель Минска, который управлял французским микроавтобусом. В больницу попали водитель и пассажир "Опеля".

О тяжести аварии можно судить по кадрам с места происшествия, опубликованным правоохранительными органами. На месте работали сотрудники ГАИ, спасатели и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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