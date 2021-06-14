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Задержан вор-гастролер, находившийся в межгосударственном розыске - видео
14.06.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вора-гастролера, который находился в межгосударственном розыске, задержали белорусские правоохранители.
Иностранец подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси. Он был задержан задержали в Минске после очередного хищения.
Мужчина в одном из магазинов воспользовался тем, что продавец отвлекся, и унес с витрины акустическую колонку и два нетбука, общая сумма похищенного составила более 6,4 тысяч рублей. В другом магазине - ювелирном - он также заболтал работника и украл золотое кольцо ценою более тысячи рублей.
Также была установлена причастность 27-летнего задержанного еще к двум подобным эпизодам в Минске и к четырем – в Могилеве.
Как пояснил фигурант, он намеревался продать похищенное и затем уехать домой в Армению.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины, в его отношении возбуждены уголовные дела по статье "кража".
В МВД пояснили, что ранее в России мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Он также находится в межгосударственном розыске за уклонение от воинской службы на родине и хищение в России.
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Иностранец подозревается в серийных кражах из торговых центров Беларуси – известно, что он ранее привлекался к уголовной ответственности в России, а также...
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