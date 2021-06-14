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Межевич: в бесах Цепкало разбирается хуже Сталина

14.06.2021 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Межевич: в бесах Цепкало разбирается хуже Сталина

Последнее творение одного из представителей белорусской оппозиции в лице экс-претендента на президентский пост Валерия Цепкало, в которых он со страниц своего Telegram-канала решительно призывает "отделить себя от бесов", тем самым соотнося себя с пастырями представителями крупнейших мировых религий, вызывает искреннее удивление, сообщил Sputnik руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

"Даже Сталин, у которого, в отличие от Цепкало, за плечами была духовная семинария, а не советский МГИМО, не брал на себя смелости призывать к "убережению от бесов", - рассуждает Межевич.

Комментарий политического эксперта Николая Межевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Почему нужно изредка читать маленькие "шедевры" белорусской оппозиции - мнение эксперта Николая Межевича.
 
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