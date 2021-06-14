Софье Сапеге предъявили обвинение по статье о разжигании вражды

Источник материала: Салiдарнасць

Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу арестованной в Беларуси гражданки РФ Софьи Сапеги на задержание. Об этом Новой газете рассказал адвокат Александр Филанович.

Сама Сапега в судебное заседание не доставлялась, заседание проходило в закрытом режиме.





Ранее Минский городской суд, а также Суд Партизанского района Минска уже отказывались удовлетворить жалобы Сапеги на задержание, однако адвокаты подавали их снова.

Источник «Новой газеты», знакомый с делом, сообщил, что защита нашла протокол ее задержания: выяснилось, что Сапегу задержали по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Ранее обжаловалось задержание по ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»), поэтому была подана еще одна жалоба на протокол задержания.

По данным источника, по ст. 130 УК РБ ей уже было предъявлено обвинение.

Однако защитников предупредили об ответственности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение, и о самом факте предъявления обвинения.

По предварительной информации, гражданку России в Беларуси также подозревают в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК РБ), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с Романом Протасевичем. Девушку арестовали на два месяца.

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