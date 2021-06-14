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По размеру экономики Беларусь оказалась меньше «пигмеев»

14.06.2021 13:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По размеру экономики Беларусь оказалась меньше «пигмеев»
Панорама Вильнюса. Фото: Wikimedia Commons
Министр иностранных дел Беларуси назвал Литву пигмеем. Однако экономическая статистика свидетельствует, что 3-миллионная Литва уже обогнала 9-миллионную Беларусь по размеру экономики.

В 1990-х годах Беларусь, Литва и Польша вышли из одной системы. Люди постарше помнят, как в советское время Беларусь и Литва соперничали по экономическим показателям в «социалистическом соревновании». Надои молока на корову были выше у литовцев, а яйценоскость кур — у белорусов.

Четверть века назад страны выбрали различные политические и экономические курсы. «Вы хотите, чтобы было как в Литве?» — этот риторический вопрос часто звучал в белорусской госпропаганде 25 лет назад.

Что имеем сейчас?


По показателям валового внутреннего продукта (ВВП) по состоянию на 2021 год (в долларах, данные МВФ) размер экономики Литвы больше, чем Беларуси.

По размеру экономики Беларусь оказалась меньше «пигмеев»

Причем тенденция не в нашу пользу — и это еще до всяких там санкций. А в 2019 году Беларусь Литву еще обгоняла.

По размеру экономики Беларусь оказалась меньше «пигмеев»

А теперь вспомним, что в Литве 2,8 миллиона населения, а в Беларуси — 9,4 миллиона. ВВП на душу населения в Беларуси уже почти в 3,5 раза меньше, чем в Литве, составляя около 6,5 тыс. долларов против 22 тыс. долларов. Огромный разрыв и по размеру зарплат и пенсий «простых людей». Если пересчитать ВВП или зарплаты по паритету покупательной способности, разрыв становится меньше, но все равно разница — в 2 раза (40,7 тыс. долларов против 20,5 долларов).

И если уж называть Литву пигмеем, то придется признать, что Беларусь по размеру своей экономики, а значит и по своим возможностям, еще меньше.
 
 
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В 1990-х годах Беларусь, Литва и Польша вышли из одной системы.
 
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