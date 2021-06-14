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В мире выросло число развернутых единиц ядерного оружия

14.06.2021 13:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 14 июня.

В случае с США и Россией этот показатель за год увеличился на 50 единиц. Около 2000 боеголовок - почти все они принадлежат этим двум странам - находятся в состоянии повышенной боеготовности, отмечают эксперты.

Кроме того, российский ядерный арсенал увеличился на 180 боезарядов за счет принятия на вооружение новых межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования с несколькими боеголовками. Москва и Вашингтон придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности, указывают составители доклада, передает DW.

При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080. Более 90 процентов запасов приходится на США и Россию, остаток делят между собой Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея и Франция.

Запасы ядерного оружия США и России находятся в пределах, установленных Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-III, подписанным в 2010 году, подчеркивает SIPRI. Соглашение предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц.

Документ обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Вашингтон и Москва в феврале продлили срок действия договора на 5 лет за считанные дни до его истечения.

 
 
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Количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI),...
 
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