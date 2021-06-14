Сервисы такси в Минске попали под усиленный контроль ГАИ

Спецмероприятие «Такси» будет проводить ГАИ Минска в течение 10 дней.

«Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», - отмечают в ГАИ.

На этот раз дорожная милиция намерена проконтролировать три сервиса такси - Bolt, Uber и Яндекс.Такси.

Внимание обратят на соблюдение таксистами скоростных режимов и правил маневрирования.

В ГАИ предупредили, что будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации.