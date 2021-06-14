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Сервисы такси в Минске попали под усиленный контроль ГАИ

14.06.2021 13:45 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Спецмероприятие «Такси» будет проводить ГАИ Минска в течение 10 дней.

«Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», - отмечают в ГАИ.

На этот раз дорожная милиция намерена проконтролировать три сервиса такси - Bolt, Uber и Яндекс.Такси.

Внимание обратят на соблюдение таксистами скоростных режимов и правил маневрирования.

В ГАИ предупредили, что будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации.

 
Теги: Минск
 
 
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Спецмероприятие «Такси» будет проводить ГАИ Минска в течение 10 дней. «Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», - отмечают...
 
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