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Сервисы такси в Минске попали под усиленный контроль ГАИ
Источник материала: БДГ
Спецмероприятие «Такси» будет проводить ГАИ Минска в течение 10 дней.
«Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», - отмечают в ГАИ.
На этот раз дорожная милиция намерена проконтролировать три сервиса такси - Bolt, Uber и Яндекс.Такси.
Внимание обратят на соблюдение таксистами скоростных режимов и правил маневрирования.
В ГАИ предупредили, что будут организованы рейды с применением негласного и смешанного контроля с использованием видеорегистраторов и других средств фото и видеофиксации.
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Спецмероприятие «Такси» будет проводить ГАИ Минска в течение 10 дней. «Повышенное внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников», - отмечают...
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