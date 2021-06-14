Выставка трехлетней художницы открылась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С ее творчеством знакомы в разных странах, а картины приводят в восторг даже самых избирательных ценителей искусства. Речь о художнице из Беларуси Анабель Бондарович. Ей всего три года, и у нее уже открылась первая выставка, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Это больше напоминает перформанс. Анабель руководит мамой, чтобы та подавала ей краску. Садится в удобную позу. Для девочки это шпагат. И – добро пожаловать в мир фантазий: смешивает цвета, похлопывает в ладоши и бормочет.

«Ей важны цвета. Любой предмет она ассоциирует с цветами». – «А любимый есть цвет?». – «Она говорила, что розовый и желтый. Анабелька, любишь розовый цвет? Любишь. А желтый любишь? Любишь».

Свои картины трехлетняя художница создает пальцами и акрилом. Холстом может быть что угодно: диван, одежда, лицо. Советов, как рисовать, не принимает. Семья творческая: мама – дизайнер-архитектор, папа – музейщик по образованию.

«Она нарисовала и говорит: так, следующий холст. А холста-то нет, надо покупать. Мы стабильно каждую неделю ходим с ней в художественный магазин», – рассказала мама юной художницы Анна Бондарович.

Вдохновение Анабель находит на книжных страницах. Мультфильмы не смотрит. У девочки целая библиотека. Среди любимых – истории про утенка, Винни-Пуха и про космос.

«Она же рисует абстракцию в чистом виде. Вот это, значит, утенок, горы, потом горы стали фонтанчиком, а потом утенок из желтого стал розовым. Получается, она из головы сразу в руки передает, не думая, что будут думать люди», – сказал папа Анабель Павел Бондарович.

За год творчества у Анабель набралось работ на целую выставку. В столичном Дворце искусств таких маленьких художниц еще не было. Сюжеты картин взрослому без подсказок угадать почти нереально. А вот дети справляются лучше.

«Винни-Пуха видели?». – «Ну, конечно!». – «А Свинку Пеппу?». – «Да!». – «А сами так можете рисовать?». – «Ну, не знаю. Кажется, некоторые бы и смогла, а некоторые бы нет».

Недавно родители выставили творчество Анабель на международном сайте ремесленников. Теперь картины трехлетней белоруски путешествуют по миру.

«Купили из Германии, США, Великобритании, у нас покупают. Еще одну картину во Францию отправили. Но это на конкурс. Пока покупали небольшие картины, деньги не очень большие. Плюс нам же нужно их отправить. Так в итоге совсем скромная сумма остается», – пояснил Павел Бондарович.

Отдавать Анабель в художественную школу родители пока не планируют. Девочка – непоседа. Да и хотят, чтобы дочка подольше ощущала свободу и творила на холсте так, как хочется именно ей.

Выставка Анабель Бондарович благотворительная. Часть собранных денег пойдет на помощь детям.