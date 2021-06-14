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До 15 лет лишения свободы: стало известно, в чем власти обвиняют Софию Сапега
Источник материала: Партизан
По неофициальной информации, задержанную вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софию Сапега обвиняют сразу по трем статьям УК РБ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Сергей Протасевич и София Сапега, скриншоты с видео из СИЗО
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил сегодня жалобу арестованной в Беларуси гражданки РФ Софьи Сапеги на задержание. Об этом рассказал адвокат Александр Филанович. Сама Сапега в судебное заседание не доставлялась, заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее Минский городской суд, а также Суд Партизанского района Минска уже отказывались удовлетворить жалобы Сапеги на задержание, однако адвокаты подавали их снова.
Источник «
По данным источника, по ст. 130 УК РБ ей уже было предъявлено обвинение.
Однако защитников предупредили об ответственности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение, и о самом факте предъявления обвинения.
Адвокат Антон Гашинский в разговоре с «Новой газетой» отметил, что такое возможно в теории, когда задержание происходит по подозрению в одном деле, но потом тут же возбуждается дело по другой статье, более тяжкой, и предъявляется обвинение уже в рамках нового дела. «При этом в новом деле не будет документов о задержании, так как по новому делу лицо не задерживалось», пояснил адвокат.
По предварительной информации, гражданку России в Беларуси также подозревают в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК РБ), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Девушку арестовали на два месяца. После этого провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео «допроса» Софьи, на котором она под запись «признается» в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с персональными данными силовиков (решением суда в Гомеле признан экстремистским на территории РБ).
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По неофициальной информации, задержанную вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софию Сапега обвиняют сразу по трем статьям УК РБ. Ей грозит до 15 лет...
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