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До 15 лет лишения свободы: стало известно, в чем власти обвиняют Софию Сапега

14.06.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неофициальной информации, задержанную вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софию Сапега обвиняют сразу по трем статьям УК РБ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

До 15 лет лишения свободы: стало известно, в чем власти обвиняют Софию Сапега
Сергей Протасевич и София Сапега, скриншоты с видео из СИЗО
Суд Партизанского района Минска не удовлетворил сегодня жалобу арестованной в Беларуси гражданки РФ Софьи Сапеги на задержание. Об этом рассказал адвокат Александр Филанович. Сама Сапега в судебное заседание не доставлялась, заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее Минский городской суд, а также Суд Партизанского района Минска уже отказывались удовлетворить жалобы Сапеги на задержание, однако адвокаты подавали их снова.

Источник «Новой газеты», знакомый с делом, сообщил, что защита нашла протокол ее задержания: выяснилось, что Сапегу задержали по ст. 342 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Ранее обжаловалось задержание по ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»), поэтому была подана еще одна жалоба на протокол задержания.

По данным источника, по ст. 130 УК РБ ей уже было предъявлено обвинение.

Однако защитников предупредили об ответственности за разглашение тайны следствия в жесткой форме, в том числе им запрещено сообщать о том, по какой статье предъявлено обвинение, и о самом факте предъявления обвинения.

Адвокат Антон Гашинский в разговоре с «Новой газетой» отметил, что такое возможно в теории, когда задержание происходит по подозрению в одном деле, но потом тут же возбуждается дело по другой статье, более тяжкой, и предъявляется обвинение уже в рамках нового дела. «При этом в новом деле не будет документов о задержании, так как по новому делу лицо не задерживалось», пояснил адвокат.

По предварительной информации, гражданку России в Беларуси также подозревают в организации массовых беспорядков (ч.1 ст. 293 УК РБ), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту вместе с экс-главредом телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем

Девушку арестовали на два месяца. После этого провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео «допроса» Софьи, на котором она под запись «признается» в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» с персональными данными силовиков (решением суда в Гомеле признан экстремистским на территории РБ).
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По неофициальной информации, задержанную вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софию Сапега обвиняют сразу по трем статьям УК РБ. Ей грозит до 15 лет...
 
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