"Пытался покинуть «Титаник» первым" Эксперты - об отставке Шеймана









«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни», - сказал он.





При этом Лукашенко пообещал найти время встретиться для того, чтобы еще раз поблагодарить Шеймана, передает БелТА.





Что думают об отставке "серого кардинала" эксперты?





Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало полагает, что «Шейман пытался покинуть Титаник первым».





В свою очередь политик Николай Халезин отметил, что «следует внимательно отслеживать перемещения и контакты Шеймана, поскольку это ключевая фигура в приумножении и сохранении казны семьи Лукашенко».





«Очевидно, что он отправлен в отставку с более важной миссией, и будет заниматься исключительно вопросом выстраивания оборонительных редутов вокруг украденных у беларусов финансов и ценностей», — заявил Халезин.





В свою очередь политолог Павел Усов заявил, что существует несколько версий отставки Шеймана.





«Все они сводятся к тому, что Шейман либо спешно покинул страну, либо арестован, либо мертв», — отметил он.





Кто такой Шейман

Виктор Шейман был депутатом Верховного совета Беларуси в 1990-1994 годах, затем стал госсекретарем Совета Безопасности. В 1995 году непродолжительное время возглавлял МВД. В 2000-2004 годах был Генеральным прокурором, а затем еще два года – главой Администрации президента. С 2013 года он возглавлял Управделами президента. С 2006 года ему запрещен въезд в ЕС и США из-за выдвинутых подозрений в причастности к похищениям и убийствам оппозиционных политиков в 1999 году.





«Вы хотите в 90-е? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань? Я этого не хочу и при мне этого не будет. Не будет пока я жив, а не только пока я президент. Я это все на своих плечах вытащил. Сегодня остались один Шейман и еще пару человек, которые с пистолетами ходили, ездили, уничтожая подонков», — сказал Лукашенко 4 августа 2020 года.