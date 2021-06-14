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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельник
Источник материала: Навiны
Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты свои серии завершили на следующих позициях:
На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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