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Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельник

14.06.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельник

Три основные иностранные валюты свои серии завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,4892 белорусского рубля (+0,0083 пункта);
  • российский рубль — 3,4455 белорусского рубля за 100 (-0,0174 пункта);
  • евро — 3,0149 белорусского рубля (-0,0083 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
 
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