Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах в понедельник

Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.





Три основные иностранные валюты свои серии завершили на следующих позициях:

доллар — 2,4892 белорусского рубля (+0,0083 пункта);

российский рубль — 3,4455 белорусского рубля за 100 (-0,0174 пункта);

евро — 3,0149 белорусского рубля (-0,0083 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (7-11 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все пять иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

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