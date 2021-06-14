Беларусь возобновила прокачку нефти в Польшу

Белорусский участок магистрального нефтепровода «Дружба» (Мозырь — Брест DN600), по которому нефть транспортируется в Польшу, заменен и работает в штатном режиме, сообщает ОАО «Гомельтранснефть Дружба».





По информации оператора белорусского участка магистрального нефтепровода «Дружба», с 8 по 13 июня заменен участок магистрального нефтепровода Мозырь — Брест длиной 250 метров, проведен ремонт и обслуживание задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода.

Работы велись на 227-м км нефтепровода Мозырь — Брест в условиях плановой остановки перекачки сырья, говорится в сообщении.

«Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке «линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» — государственная граница с Республикой Польша». В настоящее время нефтепровод Мозырь — Брест работает в штатном режиме», — сообщает «Гомельтранснефть Дружба».

Напомним, по этому участку российская нефть транспортируется в пункт сдачи нефти Адамова Застава, находящийся рядом с одноименным польским городом. Магистральный нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки российской нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.