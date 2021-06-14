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Белорусы продолжают забирать свои вклады

14.06.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В банковской системе Беларуси в мае продолжилось сокращение срочных валютных вкладов населения, также наблюдалось небольшое снижение срочных рублевых депозитов, свидетельствуют статданные Национального банка.

Белорусы продолжают забирать свои вклады
Фото pixabay.com

На 1 июня срочные валютные депозиты составили 4,23 млрд долларов и снизились за май на 3,2%, или на 141,5 млн долларов. Срочные рублевые вклады населения на 1 мая составили 4,61 млрд рублей и снизились за май почти на 1%, или на 44,2 млн рублей.

С начала года срочные валютные депозиты населения сократились на 9,7%, или на 410,4 млн долларов. В то же время срочные рублевые вклады увеличились на 78,9 млн рублей, или на 1,7%.

По данным коммерческих банков, население в 2021 году проявляет интерес в основном к краткосрочнымм рублевым депозитам.

«Население готово держать банковские депозиты в рублях на короткие сроки — до трех месяцев. Рабочие ставки (по которым реально привлечь средства населения) — от 17%», — сообщил БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

По состоянию на 14 июня самые высокие ставки по рублевым депозитам, предлагаемые банками, находятся в диапазоне 16-18% годовых. В то же время ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (1,25% годовых в случае размещения депозита на срок до года и 2,3% годовых — по валютным депозитам на срок свыше года).

По словам представителей банковского сектора, низкие процентные ставки по валютным депозитам, значение которых установлено коммерческими банками с учетом рекомендаций Нацбанка, не мотивируют население увеличивать валютные вклады в банковской системе. 

По мнению наблюдателей, увеличить валютные депозиты населения в банковской системе будет затруднительно не только по причине низкой доходности таких вкладов, но и из-за политического кризиса.

«Чтобы иностранная валюта в банковскую систему вернулась, нужно урегулировать политический кризис. Это позволило бы повысить доверие населения к банковской системе. Без кардинального улучшения политической ситуации в стране говорить о полном возврате валютных депозитов, которые покинули банковскую систему в прошлом году, не приходится», — отметил в комментарии БелаПАН финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

В 2020 году на фоне возникшего политического кризиса в Беларуси срочные валютные депозиты в банковской системе сократились на четверть, срочные рублевые вклады физлиц — более чем на 10%.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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В банковской системе Беларуси в мае продолжилось сокращение срочных валютных вкладов населения, также наблюдалось небольшое снижение срочных рублевых депозитов,...
 
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