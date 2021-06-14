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В Мадриде до +31°C, а в Киеве +17°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 июня

14.06.2021 14:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Мадриде до +31°C, а в Киеве +17°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 июня
Фото: СТВ
В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра покажет +26 °C.

В Вене, судя по прогнозу, небольшая облачность, температура воздуха + 22 °C. В Риме до 25 градусов тепла, без осадков. В Мадриде температура воздуха прогреется до +31 °C.

А в столице Болгарии +17 °C. В Анкаре обещают дождь, возможно прогремят грозы, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +18 °C. В Афинах обещают 25 градусов тепла.

Далее о погоде в Прибалтике.

В Риге прогнозируют 19 градусов тепла, облачно с прояснениями. В Вильнюсе – +18 °C, в Варшаве – 19 °C. В Киеве обещают 17 градусов тепла, здесь возможен дождь. Осадки в виде дождя прогнозируют и в Москве, столбики термометров покажут здесь всего +19 °C.

 
 
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