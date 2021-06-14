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Иллюстративное фото

«Вот уж не думала, что я - мутант!» - смеется Е.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я - мутант!»: у 27-летней девушки в носу выросли зубы Девушка при этом страдала от постоянной заложенности носа.

Так, у нее так и не выросли зубы «четверки», которые в стоматологии называют - премолярами. Это те зубы, что находятся за клыками. Но, девушка спокойно жила с этим и не переживала. Потом в какой-то момент она решила пройти МРТ.То, что получилось на снимке удивило даже самых стойких врачей. Как выяснилось, эти зубы у нее росли, но не там, где положено, а в носу, а если быть еще точнее - в гайморовых пазухах.Так девушка и выяснила, в связи с чем у нее такие проблемы, связанные с заложенностью носа. Ей провели операцию, и зубы из носа удалили.