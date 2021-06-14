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«Я - мутант!»: у 27-летней девушки в носу выросли зубы

14.06.2021 14:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Я - мутант!»: у 27-летней девушки в носу выросли зубы
Иллюстративное фото
Как сообщает новостной портал ГТРК-Самара, жительница Самары с раннего детства замечала у себя некую странность.

Так, у нее так и не выросли зубы «четверки», которые в стоматологии называют - премолярами. Это те зубы, что находятся за клыками. Но, девушка спокойно жила с этим и не переживала. Потом в какой-то момент она решила пройти МРТ.

То, что получилось на снимке удивило даже самых стойких врачей. Как выяснилось, эти зубы у нее росли, но не там, где положено, а в носу, а если быть еще точнее - в гайморовых пазухах.

Так девушка и выяснила, в связи с чем у нее такие проблемы, связанные с заложенностью носа. Ей провели операцию, и зубы из носа удалили.

«Вот уж не думала, что я - мутант!» - смеется Е.
 
 
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Девушка при этом страдала от постоянной заложенности носа.
 
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