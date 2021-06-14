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«Это очень болезненно». Пост о том, почему «власть» Беларуси может сильно занервничать на этой неделе
Источник материала: KYKY>
Журналист, основатель сайтов «Сильные новости» и Mogilev.Online Петр Кузнецов в своем телеграм-канале вспомнил главные события прошлой недели (саммит G-7, резолюцию Европарламента и т.д.) и порассуждал, как они могут сказаться на Лукашенко, Макее и других представителях «власти».
«Интервью Макея, в котором он назвал Литву «пигмеем» и в целом как-то уж очень откровенно прошелся по странам Запада – самое интересное политическое событие последних дней. Естественно, если смотреть на него в более широком контексте.
И официальный Минск, и беларуское общество, и эмиграция в ожидании решений по санкциям. Резолюция Европарламента,
Только выпады Азаренка чего стоят, но ведь как раз Азаренок и есть настоящая «говорящая голова» и то, что он несет – это явно общее настроение.
Но Макей – не пропагандист, он – прожженный чиновник, и чтобы от такого человека поперло подобное тому, что он начал говорить, официально все еще являясь главой беларуской дипломатии, надо, чтобы происходило что-то уж очень серьезное. И чтобы ни он сам, ни в целом система, в которой он работает, никак и ничем на это серьезное повлиять не могла. Только при таких условиях глава МИД, пусть даже и такой страны, как Беларусь, может себе позволить подобную риторику: при полном и ясном осознании, что с тобой уже все равно разговаривать никто не будет и можно, что называется, идти вразнос.
Беларусь в мировой повестке дня. Ситуацию в нашей стране
Когда тебя в мире обсуждают даже не на каждом углу, а конкретно на встречах и мероприятиях сильных мира сего, и общая тональность этих обсуждений – не самая приятная, это очень болезненно.
Когда тебя при этом еще и никто не спрашивает – уже втройне.
Да, тут как раз вышли результаты очередного
Внутреннее недовольство можно гасить силой, используя финансовые и другие ресурсы для удержания карательной машины. Санкциям тоже можно противостоять, имея такой ресурс, как народная поддержка – при таком раскладе они могут общество даже мобилизовать. Когда же ситуация обстоит таким образом, что поддержки внутри никакой, власть держится на силе, подпитываемой внешними денежными потоками, которые вот-вот могут быть перекрыты, а «последний союзник», глядишь, еще и сговорится с врагами… Тут есть отчего понервничать и даже отбросить последние остатки дипломатии».
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«Это очень болезненно». Пост о том, почему «власть» Беларуси может сильно занервничать на этой неделе
Журналист, основатель сайтов «Сильные новости» и Mogilev.Online Петр Кузнецов в своем телеграм-канале вспомнил главные события прошлой недели (саммит G-7, резолюцию...
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