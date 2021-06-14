«Это очень болезненно». Пост о том, почему «власть» Беларуси может сильно занервничать на этой неделе

Источник материала: KYKY

Журналист, основатель сайтов «Сильные новости» и Mogilev.Online Петр Кузнецов в своем телеграм-канале вспомнил главные события прошлой недели (саммит G-7, резолюцию Европарламента и т.д.) и порассуждал, как они могут сказаться на Лукашенко, Макее и других представителях «власти».

«Интервью Макея, в котором он назвал Литву «пигмеем» и в целом как-то уж очень откровенно прошелся по странам Запада – самое интересное политическое событие последних дней. Естественно, если смотреть на него в более широком контексте.

И официальный Минск, и беларуское общество, и эмиграция в ожидании решений по санкциям. Резолюция Европарламента, принятая на прошлой неделе, конечно, официальным решением не является, но совершенно очевидно является очень прозрачным предупреждением о том, что вполне может произойти. Перечислен целый список ну очень уж болезненных мер, вплоть до отключения от SWIFT… То, что подобное было зафиксировано в документе одного из органов Евросоюза, пусть пока и на декларативном уровне – очень тонкий намек о том, что ситуация достигла того уровня, на котором возможно в принципе все.

Внутри Беларуси, как бы не хорохорились пропагандисты, наблюдается множество признаков банальной паники.

Только выпады Азаренка чего стоят, но ведь как раз Азаренок и есть настоящая «говорящая голова» и то, что он несет – это явно общее настроение.

Но Макей – не пропагандист, он – прожженный чиновник, и чтобы от такого человека поперло подобное тому, что он начал говорить, официально все еще являясь главой беларуской дипломатии, надо, чтобы происходило что-то уж очень серьезное. И чтобы ни он сам, ни в целом система, в которой он работает, никак и ничем на это серьезное повлиять не могла. Только при таких условиях глава МИД, пусть даже и такой страны, как Беларусь, может себе позволить подобную риторику: при полном и ясном осознании, что с тобой уже все равно разговаривать никто не будет и можно, что называется, идти вразнос.

Беларусь в мировой повестке дня. Ситуацию в нашей стране обсуждали на саммите G-7 . Это, конечно, огромная честь, но в данном случае для «властей» это слово лучше взять в кавычки. Особая пикантность тут в том, что ситуацию в Беларуси обсуждали в блоке, посвященном России. Однако это далеко не все. Президент США Байден заявил, что беларуское «воздушное пиратство» будет обсуждаться им со странами Балтии. Больше того – Беларусь так или иначе будет на повестке дня на встрече американского лидера с Путиным. И все это – достаточно серьезная цепочка, поскольку, как видно из пункта первого (обсуждение Беларуси в блоке с Россией), ведущие мировые страны накануне встречи Байдена и Путина согласовали свои позиции.

Когда тебя в мире обсуждают даже не на каждом углу, а конкретно на встречах и мероприятиях сильных мира сего, и общая тональность этих обсуждений – не самая приятная, это очень болезненно.

Когда все сводится к тому, что ты становишься потенциальным предметом сделки, а судя по вниманию мировых лидеров к Беларуси в контексте общей политики в регионе России, это вполне может быть, – это болезненно вдвойне.

Когда тебя при этом еще и никто не спрашивает – уже втройне.

Да, тут как раз вышли результаты очередного опроса Chatham House , согласно которому 72% белорусов выступают за расследование милицейского насилия, 90% считают обвинения против Бабарико сфальсифицированными, 64% – за новые выборы и так далее в том же духе. Опрос этот проводится, как известно, среди горожан. Однако не надо забывать, что и предприятия находятся в городах.

Внутреннее недовольство можно гасить силой, используя финансовые и другие ресурсы для удержания карательной машины. Санкциям тоже можно противостоять, имея такой ресурс, как народная поддержка – при таком раскладе они могут общество даже мобилизовать. Когда же ситуация обстоит таким образом, что поддержки внутри никакой, власть держится на силе, подпитываемой внешними денежными потоками, которые вот-вот могут быть перекрыты, а «последний союзник», глядишь, еще и сговорится с врагами… Тут есть отчего понервничать и даже отбросить последние остатки дипломатии».