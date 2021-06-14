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Как отладить экономику Беларуси и России – мнение эксперта
14.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
– как санкции коллективного Запада помогают интеграции России и Беларуси;
© Sputnik / Виктор Толочко
– наш цивилизационный суверенитет – задача сложная, но крайне необходимая;
– перед производителями и финансистами должны стоять общие цели;
– Запад – это уже давно не "дивный град на холме", а колыбель коррупции;
– поэтапные меры в деле налаживания нашей экономики с точки зрения практика.
Беседу с генеральным директором Череповецкого литейно-механического завода Владимиром Боглаевым смотрите на Sputnik Беларусь.
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В студии радио Sputnik генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев.
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