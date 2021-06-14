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Не по протоколу: Джилл Байден "поменялась гардеробом" с Елизаветой II

14.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена президента США Джилл Байден смутила поклонников: первая леди приехала на королевское чаепитие в образе самой Елизаветы II.

Встреча королевы с четой Байден в Британии состоялась в рамках саммита G7. На мероприятии Елизавета II появилась с фавориткой Кейт Миддлтон и саблей, шокировав всех присутствующих, а после пригласила Джилл Байден на чаепитие во дворец.

Как сообщили британские таблоиды, встреча Байден и Елизаветы II запомнилась неожиданным поступком статусных дам: первая леди США и королева будто бы поменялись гардеробами.

Миссис Байден примерила строгое платье-футляр и жакет голубого цвета от Adam Lippes  и смутила присутствующих. Дело в том, что однотонные образы, состоящие из одного цвета - давняя прерогатива Ее Величества.

Но королева в этот день решила сменить стиль и пришла на встречу в самом неформальном образе - розовом платье в нежный цветочек и кокетливой шляпке.

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Встреча первой леди США и королевы Британии произвела фурор в сети и запомнилась неожиданными образами статусных особ.
 
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