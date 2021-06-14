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Не по протоколу: Джилл Байден "поменялась гардеробом" с Елизаветой II
14.06.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена президента США Джилл Байден смутила поклонников: первая леди приехала на королевское чаепитие в образе самой Елизаветы II.
Встреча королевы с четой Байден в Британии состоялась в рамках саммита G7. На мероприятии
Как сообщили британские таблоиды, встреча Байден и Елизаветы II запомнилась неожиданным поступком статусных дам: первая леди США и королева будто бы поменялись гардеробами.
Миссис Байден примерила строгое платье-футляр и жакет голубого цвета от Adam Lippes и смутила присутствующих. Дело в том, что однотонные образы, состоящие из одного цвета - давняя прерогатива Ее Величества.
Но королева в этот день решила сменить стиль и пришла на встречу в самом неформальном образе - розовом платье в нежный цветочек и кокетливой шляпке.
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Встреча первой леди США и королевы Британии произвела фурор в сети и запомнилась неожиданными образами статусных особ.
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