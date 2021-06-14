Польская школа Гродно открывает первый класс с белорусским языком обучения

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 июн – Sputnik, Инна Гришук. В единственной польскоязычной школе, которая более 20 лет работает в Гродно и в которой все предметы преподаются только на польском языке, хотят открыть первый в истории учебного заведения класс, где обучение будет вестись исключительно по-белорусски.

Ожидается, что это будет первый шаг в постепенном переводе обучения польской школы на государственные языки.

© Sputnik / Инна Гришук Школа №36 с польским языком обучения в Гродно

Речь идет о средней школе №36 с польским языком обучения в Гродно, которая была построена более 20 лет назад на средства польской стороны и на протяжении многих лет позиционировала себя как учебное заведение, в котором дети с польскими корнями могут изучать польский язык и культуру.

Все предметы здесь преподают на польском языке, школьный календарь привязан к польским государственным и религиозным праздникам, большая часть педагогического коллектива обучалось в Польше.

Как объясняют в самой школе, идея открыть первый класс с белорусским языком обучения принадлежит городскому отделу образования. По задумке, все предметы здесь будут преподаваться на белорусском языке, с первого по 11 классы программа обучения будет включать час польского языка и час польской литературы в неделю. Начиная с третьего класса, дети будут учить английский.

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В школе, правда, предупреждают, что для учебного заведения это будет первый опыт преподавания исключительно на белорусском языке.

Пока гродненские родители не очень активно несут документы в первый белорусскоязычный класс, и администрация не готова дать точный ответ, получится ли его сформировать. Подать документы родители могут в течение всего лета.

Мнение родителей

Как объяснили Sputnik родители первоклассника, которые хотят, чтобы ребенок учился на белорусском, они, скорее всего, подадут документы в соседнюю школу №32, где также идет набор в белорусскоязычный класс.

"В 32-й школе больше опыта в преподавании на белорусском языке. В польской 36-й школе ребенку может быть некомфортно психологически. Там все ученики учатся на польском, многие говорят на польском. Из плюсов то, что ребенок сможет учить еще и польский язык, но это только один урок в неделю. Из минусов – в польской школе могут быть проблемы с белорусскоязычными учителями после окончания начальных классов. Для них это все-таки первый опыт", – делится рассуждениями мама будущего первоклассника Елена.

Как поясняют в гродненском горисполкоме, в планах постепенно переводить изучение основных предметов в польской школе в Гродно на национальные языки, но сохранять при этом изучение польского языка, литературы, культуры. Обещают, что в новом учебном году эти новшества не затронут уже сформированные классы с исключительно польским языком обучения.

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