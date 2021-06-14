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Меркель: Права человека в Беларуси попираются ногами

14.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и "российскую киберугрозу".

Меркель: Права человека в Беларуси попираются ногами
"Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларуси, где права человека попираются ногами", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.

На саммите в понедельник впервые будет присутствовать Джо Байден в качестве президента США. В Белом доме ранее указали, что президент США "подтвердит приверженность альянсу со стороны США, трансатлантической безопасности и коллективной обороне".

Генсек альянса Йенс Столтенберг, анонсируя встречу лидеров, отмечал, что на саммите будет "содержательная повестка", нацеленная на укрепление трансатлантического сотрудничества и обсуждение "сегодняшних и завтрашних вызовов".

Среди тем, которые планируется обсудить, - "агрессивные действия России", террористические угрозы, хакерские атаки, а также "усиление Китая". На повестке также ситуация в Афганистане, Беларуси и Украине.
 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и "российскую киберугрозу".
 
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