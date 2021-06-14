|
С чувством юмора у парня все в порядке: Артем Быков - о шансах попасть в мадридский "Реал"
Источник материала: Партизан
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился мнением о своих планах на футбольную карьеру.
- Каким видишь свое будущее? За какой из топ-клубов хотел бы сыграть?
– Смотрите, я хочу в мадридский «Реал». Ну, и шансы 50 на 50. Я хочу, они не хотят. Что я могу сделать (улыбается)?
Я сам коренной минчанин, много лет был в команде. И всегда думаешь о том, что если и возвращаться, то куда, как не в «Динамо» Минск. А тут спустя такой короткий промежуток, по футбольным меркам, представилась возможность...
Обстоятельства так сложились – и я вернулся. И я счастлив, – сказал Быков специально для «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился мнением о своих планах на футбольную карьеру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)