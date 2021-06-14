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С чувством юмора у парня все в порядке: Артем Быков - о шансах попасть в мадридский "Реал"

14.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился мнением о своих планах на футбольную карьеру.

- Каким видишь свое будущее? За какой из топ-клубов хотел бы сыграть?

– Смотрите, я хочу в мадридский «Реал». Ну, и шансы 50 на 50. Я хочу, они не хотят. Что я могу сделать (улыбается)? 

Я сам коренной минчанин, много лет был в команде. И всегда думаешь о том, что если и возвращаться, то куда, как не в «Динамо» Минск. А тут спустя такой короткий промежуток, по футбольным меркам, представилась возможность... 

Обстоятельства так сложились – и я вернулся. И я счастлив, – сказал Быков специально для «Беларусь 5».
 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков поделился мнением о своих планах на футбольную карьеру.
 
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