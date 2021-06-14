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Нашел свою смерть: парень залез на укладочный кран и погиб от удара током

14.06.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трагедия произошла в ночь на 12 июня в Ивацевичском районе. От удара током погиб 18-летний парень.

Молодой человек вместе с тремя друзьями гулял около железнодорожных путей и зачем-то решил взобраться на укладочный кран.

"Когда парень поднялся на подвижную стрелу крана, он был травмирован ударом тока высоковольтной линии электропередач. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", сообщает Следственный комитет.

Один из товарищей погибшего парня в момент трагедии отошел от компании, чтобы поговорить по телефону, двое других сидели на скамейке и не подходили к укладочному крану. 

Зачем молодой человек решил туда забраться, неизвестно. 
 
 
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Трагедия произошла в ночь на 12 июня в Ивацевичском районе. От удара током погиб 18-летний парень.
 
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