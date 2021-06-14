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Минздрав: тотального безвозмездного донорства в Беларуси не будет

14.06.2021 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тотального безвозмездного донорства в Беларуси не будет, заявил 14 июня в Минске журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню донора крови.

Минздрав: тотального безвозмездного донорства в Беларуси не будет

10 июня законопроект «Об изменении законов по вопросам донорства крови и ее компонентов» был внесен в Палату представителей для рассмотрения на осенней сессии. Его главным новшеством является то, что донорство крови станет безвозмездным.

Пиневич пояснил, что «есть целый ряд доноров, целый ряд показаний для донаций крови и плазмы, которые будут оставаться возмездными». «Это специализированные виды оказания помощи. Само же безвозмездное донорство — безвозмездное отчасти, потому что выплаты все равно производятся. Да и для государства оно не является бесплатным», — сказал он.

По словам чиновника, введение в стране безвозмездного донорства ни в коей мере не связано с финансовыми затратами и является индикатором формирования общества, его зрелости, готовности к содействию в помощи нуждающимся людям.

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко подчеркнул, что принцип безвозмездности — это не принцип бесплатности.

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«Очень неприятно читать в СМИ о том, что у нас, мол, людей лишают денег. Безвозмездно — это компенсация затрат донора в соответствии с международным принципом так называемой финансовой нейтральности, где донор не должен понести финансовых потерь и не должен получить финансовых выгод. На принципах безвозмездного донорства работают все страны вокруг Республики Беларусь. И мы планируем постепенный переход к безвозмездному донорству, где сохраняются денежные компенсационные выплаты, которые будут понятны: за что и почему», — заявил он.

«То есть сохраняется средний заработок человека в день донации, сохраняется денежная компенсация на питание до и после донации, вводится новая компенсационная выплата на усиленное питание в междонационный период для восстановления уровня железа и гемоглобина. Это все подсчитано в рамках научных мировых стандартов», — отметил Карпенко.

По его словам, сегодня одна сдача цельной крови обходится государству в 100 долларов, сдача плазмы — около 150 долларов, тромбоцитов — около 300 долларов. «Служба крови очень финансово- и ресурсоемкая, и государство на нее тратит от 20 до 40 млн долларов в год», — добавил Карпенко и уточнил, что сегодня прямые выплаты донору плазмы составляют до 50-80 долларов.

Глава РНПЦ отметил, что в новой редакции закона «О донорстве крови и ее компонентов» будут выделены типы доноров, в том числе доноры плазмы для фракционирования, например, для последующей ее коммерциализации. «Эти доноры могут сдавать кровь за деньги, то есть платное донорство в стране сохраняется. В то же время в новом законе будет прописано, что почетными донорами могут стать только люди, сдающие кровь и ее компоненты безвозмездно. В любом случае каждый донор будет информирован, для чего и куда он сдает кровь», — констатировал Карпенко.

На вопрос, не опасается ли служба крови, что с принятием нового закона количество доноров снизится, директор РНПЦ ответил: «Конечно, опасаемся, но такие опасения есть и при платном донорстве. У нас в стране была такая практика, что безвозмездного донорства не было — только платное. Несмотря на это, с 2010-го по 2015 год при платном донорстве количество доноров снижалось ежегодно. Даже в рамках нового закона государство будет компенсировать все затраты донора».

 

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Теги: Минск
 
 
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Тотального безвозмездного донорства в Беларуси не будет, заявил 14 июня в Минске журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в рамках мероприятия,...
 
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