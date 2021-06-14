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Регина Тодоренко потеряла дорогого человека в день рождения
14.06.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Регина Тодоренко пережила страшный стресс в собственный день рождения: звезда потеряла близкого человека.
В понедельник, 14 июня, Тодоренко празднует свой день рождения - звезде исполняется 31 год. С утра ведущую поздравил муж Влад Топалов и многочисленные друзья и казалось, что торжество просто невозможно омрачить. Но день рождения звезды превратился в грустный праздник.
Тодоренко узнала о смерти дорогого дедушки и решила разделить свою боль с фанатами: ведущая опубликовала печальный сторис в Instagram.
"Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие. Сложно подобрать слова, и я не уверена, что они нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", - написала инстадива.
Также звезда "Орла и решки" отметила, что теперь будет вспоминать о "круговороте жизни" и постарается идти по жизни с улыбкой, как и хотел ее дедушка.
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Звезда «Орла и решки» поделилась своей болью с поклонниками, но так и не смогла подобрать нужные слова.
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