ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Регина Тодоренко потеряла дорогого человека в день рождения

14.06.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Регина Тодоренко пережила страшный стресс в собственный день рождения: звезда потеряла близкого человека.

В понедельник, 14 июня, Тодоренко празднует свой день рождения - звезде исполняется 31 год. С утра ведущую поздравил муж Влад Топалов и многочисленные друзья и казалось, что торжество просто невозможно омрачить. Но день рождения звезды превратился в грустный праздник.

Тодоренко узнала о смерти дорогого дедушки и решила разделить свою боль с фанатами: ведущая опубликовала печальный сторис в Instagram.

"Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие. Сложно подобрать слова, и я не уверена, что они нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", - написала инстадива.

Также звезда "Орла и решки" отметила, что теперь будет вспоминать о "круговороте жизни" и постарается идти по жизни с улыбкой, как и хотел ее дедушка.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда «Орла и решки» поделилась своей болью с поклонниками, но так и не смогла подобрать нужные слова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Детский хоспис: жизнь пациентов без боли – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by