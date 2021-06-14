Детский хоспис: жизнь пациентов без боли – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Здесь часто повторяют фразу: "Если ребенка нельзя вылечить – это не значит, что ему нельзя помочь". И помогают тяжелобольным детям до последнего, пока бьется их сердце. В Белорусском детском хосписе за более чем четверть века работы помогли тысячам пациентов. И не только с неизлечимыми онокозаболеваниями.

Здесь учат жить более качественно детей с тяжелыми формами ДЦП, СМА и генетическими диагнозами.

Для этого в учреждении созданы кабинеты для занятий с физиотерапевтами, абилитологами.

В хосписе не пахнет лекарствами, нет белых халатов. И занятия с детьми длятся долго, по несколько часов. Как говорят сами сотрудники учреждения, тяжелобольные дети могут все. Главное – найти правильный подход к каждому.