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Детский хоспис: жизнь пациентов без боли – видео

14.06.2021 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Здесь часто повторяют фразу: "Если ребенка нельзя вылечить – это не значит, что ему нельзя помочь". И помогают тяжелобольным детям до последнего, пока бьется их сердце. В Белорусском детском хосписе за более чем четверть века работы помогли тысячам пациентов. И не только с неизлечимыми онокозаболеваниями.

Здесь учат жить более качественно детей с тяжелыми формами ДЦП, СМА и генетическими диагнозами.

Для этого в учреждении созданы кабинеты для занятий с физиотерапевтами, абилитологами.

В хосписе не пахнет лекарствами, нет белых халатов. И занятия с детьми длятся долго, по несколько часов. Как говорят сами сотрудники учреждения, тяжелобольные дети могут все. Главное – найти правильный подход к каждому.

 
 
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Для многих слово "хоспис" звучит страшно и пугающе. Но те, кто работает в паллиативной помощи, изо дня в день доказывают обратное: хоспис — это не там, где умирают, а...
 
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