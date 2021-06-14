Дорамы – это сверхпопулярные азиатские сериалы. В чем секрет их успеха?

Источник материала: Салiдарнасць

Телесериалы, выпущенные в государствах Юго-Восточной Азии, носят название дорамы. Кинопродукция Китая, Японии, Таиланда, Гонконга, Южной Кореи с каждым годом становится все более популярной в странах постсоветского пространства.

В этом нет ничего удивительного, так как азиаты снимают добротные сериалы с захватывающим сюжетом.

Наиболее популярными дорамами считаются «Мир женатой пары» (сериал посмотрели около 47% зрителей корейского кабельного телевидения), а также дорамы «Небесный замок» и «Аварийная посадка любви».

После того, как азиатский контент покорил сердца зрителей со всего мира, моду на дорамы поддержали и американские производители. Например, Netflix потратил несколько сотен миллионов долларов, чтобы выпустить около 80 фильмов и сериалов, снятых в южнокорейском стиле.

Кстати, посмотреть популярные дорамы онлайн с русской озвучкой можно практически на всех стриминговых сервисах.





Что собой представляют дорамы?

Это телевизионные сериалы, продолжительность которых составляет в среднем 12-16 серий. Дорамы имеют увлекательный и динамичный сюжет, множество различных жанров. Среди азиатских телесериалов есть мистика, любовные и детективные романы, фантастика и боевики, истории о жизни студентов и школьников. Выбор огромный, поэтому каждый желающий найдет для себя вариант по душе.

Причины популярности азиатских телесериалов

Дорамы на отечественном рынке появились относительно давно, но только сейчас они стали пользоваться высокой популярностью. Есть прогнозы, что число просмотров азиатских телесериалов будет еще увеличиваться минимум на протяжении нескольких лет.

Популярность дорам обусловлена следующими факторами:

Актерский состав. Актеры подбираются с учетом характера персонажа, все это сопровождается качественной музыкой. Это приводит к тому, что за просмотром не замечаешь, сколько прошло времени, полностью погружается в сериал.

Сюжетная линия. Развязка любого сериала неизвестна до самой последней серии, что заставляет переживать вместе с актерами.

Отсутствие пошлости и грубых сцен. Это выгодно отличает сериалы от отечественной и западной продукции, где много криминала и эротики. Смотреть дорамы можно вместе с детьми любого возраста.

Юмор и яркая картинка. Тонкие шутки, изысканные декорации и фантастические сцены, компьютерные спецэффекты – эти все моменты присутствуют в азиатской кинопродукции.

Именно поэтому все больше зрителей предпочитают смотреть дорамы с русской озвучкой и с нетерпением ждут выхода новых серий, переживают вместе с главными героями, так как в них присутствуют все необходимые элементы для хорошего домашнего отдыха.

Если вы устали от негатива, пошлости и постоянного криминала, дорамы – это лучший выбор для времяпровождения у телевизионных экранов.

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