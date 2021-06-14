МИД Беларуси проводит пресс-конференцию по ситуации с Ryanair - среди участников Роман Протасевич (трансляция)





Министерство иностранных дел Беларуси проводит в Национальном пресс-центре брифинг для представителей СМИ, а также аккредитованных в Беларуси иностранных посольств и международных организаций.





Как отмечается на сайте ведомства, кроме сотрудников МИД, приглашены руководители департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров и другие чиновники.





Среди участников брифинга политзаключенный Роман Протасевич. В последнюю минуту его привели в помещение.



