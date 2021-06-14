ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси проводит пресс-конференцию по ситуации с Ryanair - среди участников Роман Протасевич (трансляция)

14.06.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МИД Беларуси проводит пресс-конференцию об инциденте в самолетом Ryanair. Среди участников пресс-конференции — Роман Протасевич. Его привели в помещение в последний момент.

МИД Беларуси проводит пресс-конференцию по ситуации с Ryanair - среди участников Роман Протасевич (трансляция)

Министерство иностранных дел Беларуси проводит в Национальном пресс-центре брифинг для представителей СМИ, а также аккредитованных в Беларуси иностранных посольств и международных организаций.

Как отмечается на сайте ведомства, кроме сотрудников МИД, приглашены руководители департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров и другие чиновники.

Среди участников брифинга политзаключенный Роман Протасевич. В последнюю минуту его привели в помещение.

Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз посетовал, что ряд решений со стороны западных партнеров базируется на непроверенной и лживой информации, поэтому пришло время рассказать всю правду, отмечает радио Свабода.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси проводит пресс-конференцию об инциденте в самолетом Ryanair. Среди участников пресс-конференции — Роман Протасевич. Его привели в помещение в последний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маски сброшены: Путин не стал гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by