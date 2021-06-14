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Маски сброшены: Путин не стал гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос, может ли он гарантировать, что оппозиционер выйдет из колонии живым.
архивное фото
Фрагменты из интервью
Журналист NBC News спросил у Путина готов ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из тюрьмы живым.
«Я исхожу из предпосылки, что к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры и ни в коей мере не хуже, чем к любому другому, кто окажется в тюрьме», — сказал Путин.
В ответ журналист говорит: «Его имя — Алексей Навальный. Люди заметят, что вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым».
Путин, перебивая корреспондента, отвечает: «А мне все равно».
Он заявил, что у российских властей «нет привычки» убивать кого бы то ни было. Так он ответил на вопрос, отдавал ли он приказ убить Навального.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC News заявил, что не приказывал отравить Алексея Навального, но не стал прямо отвечать на вопрос, может ли он гарантировать,...
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