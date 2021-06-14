Маски сброшены: Путин не стал гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым

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опубликованы на сайте телеканала, передает Дождь . Фрагменты из интервьюна сайте телеканала, передает





Журналист NBC News спросил у Путина готов ли он гарантировать, что Алексей Навальный выйдет из тюрьмы живым.





«Я исхожу из предпосылки, что к человеку, о котором вы упомянули, будут применяться такие же меры и ни в коей мере не хуже, чем к любому другому, кто окажется в тюрьме», — сказал Путин.





В ответ журналист говорит: «Его имя — Алексей Навальный. Люди заметят, что вы сказали, что он не выйдет из тюрьмы живым».





Путин, перебивая корреспондента, отвечает: «А мне все равно».





Он заявил, что у российских властей «нет привычки» убивать кого бы то ни было. Так он ответил на вопрос, отдавал ли он приказ убить Навального.







