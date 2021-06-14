ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко готовится к войне: А почему не научить стрелять студентов?

14.06.2021 15:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

​Только кто будет воевать на его стороне?

14 июня во время посещения на Витебщине предприятий, производящих ракеты и боеприпасы для стрелкового оружия, Александр Лукашенко заявил о важности обучения населения Беларуси навыкам обращения со стрелковым оружием.

Поскольку есть "значительная часть тех, кто не попадает в армию по призыву", у него возникла идея, чтобы они прошли обучение.

"А почему студентов и других не привлечь и не научить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в трудные времена учиться на поле боя".



Подобные заявления Лукашенко делал и раньше. Он в очередной раз поразмышлял на тему войны. "Кто гарантирует, что мы не будем воевать? — говорил он. — ...Мир сошел с ума... Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Детский хоспис: жизнь пациентов без боли – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by