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Фотофакт. На брифинг МИД об инциденте с самолетом Ryanair привели Протасевича

14.06.2021 15:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный при экстренной посадке самолета Ryanair бывший главред признанных экстремистскими телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находится среди спикеров на брифинге МИД.

Фотофакт. На брифинг МИД об инциденте с самолетом Ryanair привели Протасевича

Мероприятие проходит 14 июня в Национальном пресс-центре. На нем обещают рассказать о развитии ситуации с рейсом Афины – Вильнюс, новых обстоятельствах вокруг дела Протасевича, транзите нелегальных мигрантов через территорию Беларуси, выезде отдельных представителей польского нацменьшинства.

Фотофакт. На брифинг МИД об инциденте с самолетом Ryanair привели Протасевича

Спикеры оправдывают позицию руководства Беларуси по указанным темам, обвиняют европейскую сторону в «предвзятом» отношении.

 
 
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Задержанный при экстренной посадке самолета Ryanair бывший главред признанных экстремистскими телеграм-каналов Nexta и «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич...
 
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