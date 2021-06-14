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Фотофакт. Протасевича привели на пресс-конференцию об инциденте с Ryanair
14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Роман Протасевич сидит рядом с председателем Следственного комитета Дмитрием Гора.
14 июня МИД Беларуси проводит пресс-конференцию об инциденте с самолетом Ryanair. Среди участников — Роман Протасевич.
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Роман Протасевич сидит рядом с председателем Следственного комитета Дмитрием Гора.
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