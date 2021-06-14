«Мы многие процессы там упустили. И что получили: самые вроде бы продвинутые, самые богатенькие и обеспеченные — где они оказались?» — возмущался Лукашенко.

Как стало известно «», смысл реформ может быть в том, что в устав ПВТ внесут дополнение о том, что компания сможет быть исключена из ПВТ в случае, если ее работники причастны к «экстремистской деятельности».