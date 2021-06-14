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По факту самоубийства Дмитрия Стаховского не будут возбуждать уголовное дело

14.06.2021 16:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прокуратура Минска не будет рассматривать электронные обращения граждан о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка Дмитрия Стаховского, который, по данным правозащитников, совершил суицид из-за давления на него следственных органов.

По факту самоубийства Дмитрия Стаховского не будут возбуждать уголовное дело

Как сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры, в соответствии со статьями 138 и 139 Уголовно-процессуального кодекса обжаловать действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут участники уголовного процесса путем подачи жалобы в устной или письменной форме. Таким правом обладают также иные физические и юридические лица, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы, передает БелаПАН.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что подача жалоб в электронной форме уголовно-процессуальным законом не предусмотрена.

«Обращения, поданные лицами, не наделенными соответствующим правом, рассмотрению по существу не подлежат», — говорится в сообщении.

Вечером 25 мая 17-летний фигурант уголовного дела о массовых беспорядках 9—11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК) Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания. Перед этим он оставил предсмертный пост в соцсети, в котором объяснил свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. Известно, что днем 25 мая он был на допросе.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Минска не будет рассматривать электронные обращения граждан о возбуждении уголовного дела по факту смерти подростка Дмитрия Стаховского, который, по...
 
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